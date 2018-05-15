Угонщики Infiniti устроили перестрелку с полицией Воронежа

Два человека в масках угнали автомобиль Infiniti в Воронеже, после чего отстреливались от преследовавших их полицейских; оперативники открыли ответный огонь и задержали злоумышленников, сообщает региональное ГУ МВД.

В сообщении ведомства отмечается, что инцидент произошел во вторник около 5.00 мск возле дома №19 по Московскому проспекту.

«Сотрудники полиции заметили автомобиль Infiniti, у которого было разбито стекло задней двери. В салоне находилось двое неизвестных в масках. Полицейские приняли меры к остановке транспортного средства, однако правонарушители покинули салон автомашины и попытались скрыться», – сообщает региональный главк полиции.

Правоохранители начали преследование злоумышленников, однако один из угонщиков стал отстреливаться из травматического пистолета.

Для задержания и обезвреживания злоумышленников полицейские применили табельное оружие, в результате чего один из угонщиков получил ранения. Подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители 34 и 46 лет.

Руководством регионального управления МВД назначена служебная проверка. Отмечается, что по предварительной информации силовики применили оружие правомерно.

Как сообщили в СУ СК по Воронежской области, следствие также начало проверку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК «применение насилия в отношении представителя власти».