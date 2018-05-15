В Литве потребовали пожизненного для экс-министра обороны СССР Язова

Генпрокуратура Литвы потребовала в Вильнюсском окружном суде, рассматривающем дело о январских событиях 1991 года, приговорить обвиняемых заочно экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего начальника Вильнюсского гарнизона советской армии Владимира Усхопчика к пожизненному заключению.

«Язов обвиняется в создании организованной группы из 160 военных и политических деятелей, которые вооруженным путем попытались вернуть Литву в состав СССР», – передает ТАСС обвинительный акт прокурора Дайвы Скорупскайте Лисаускене.

По мнению обвинения, результатом этих попыток обвиняемых стала гибель людей, а совершенные деяния следует квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.

В суде очно участвуют два гражданина России - проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, который в 1991 году был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии, и арестованный в Литве гражданин России Юрий Мель, который, по данным прокуроров, находился в одном из танков во время штурма Вильнюсской телебашни.

Напомним, в конце января 2016 года генпрокуратура Литвы на суде по «делу 13 января» вынесла заочное обвинение бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язова, которому инкриминируется создание «организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР».

Согласно обвинительному акту, Язов «создавал организованную группу с бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным», готовил «план смены власти в Литве».