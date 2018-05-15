Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану

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15 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Малый бизнес получит особые преимущества

Указ президента по росту численности малого и среднего бизнеса в России амбициозен, но выполнимФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Малый и средний бизнес в России должны существенно вырасти уже в ближайшие годы – именно на это, в частности, направлен «суперуказ» президента. Как именно предполагается обеспечить государственную поддержку малого предпринимательства? Подробности...
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Кто и зачем пытается заставить нас поверить в «изоляцию России»

Никто в мире не может изолировать РоссиюФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Рекордное число россиян заявили об изоляции страны» – такие заголовки к статьям об итогах свежего социологического опроса выглядят поистине удивительно. Неужели наши граждане в самом деле так считают – ведь говорить об изоляции России не просто ошибочно, но и глупо. Кому выгодно внушать русским идею «мирового изгоя»? Подробности...
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Шахтеры способствовали развалу СССР и едва не развалили Россию

Шахтеры были той силой, которой команда Ельцина искренне бояласьФото: Анатолий Кузярин/ТАСС
Ровно 20 лет назад доведенные до отчаяния шахтеры перекрыли Транссиб. Начались события, вошедшие в историю как «рельсовая война». В считанные дни она привела к транспортному коллапсу в масштабах страны: от центра были отрезаны Дальний Восток и Юг России, под угрозой оказалась целостность государства. Но не спешите жалеть горняков – они сами виноваты в случившемся. Подробности...
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Под ударами России ИГИЛ меняет тактику

По мнению ИГИЛ, «арабы заслужили более жесткого обращения»Фото: Reuters
Руководство ИГИЛ давно не напоминало о себе, но в минувшие выходные взяло ответственность сразу за два теракта – в Париже и в индонезийском городе Сурабая. Это стало для исламистов локальным «успехом» на фоне поражений по всем фронтам. Теперь теракты в Европе для них вообще не приоритет – группировка принципиально меняет стратегию и тактику. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Вот за это я и ненавижу русских!»

Сергей Лукьяненко, писатель
Улетаем из Мюнхена. Подходим к паспортному контролю. Там два прохода – один общий, другой «для бизнес-класса. А за разграничительной ленточкой тем временем начинает волноваться женщина. Подробности...
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У повышения пенсионного возраста есть эффективная альтернатива

Антон Любич, экономист
При увеличении количества пенсионеров непропорционально увеличению государственных доходов у этой системы есть только два возможных способа избежать собственного банкротства. Стоит ли России идти по такому пути? Подробности...
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Только русский будет праздновать День Победы

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Мы спокойно можем констатировать то, что за 27 лет украинской незалежности никакого изменения в составе населения Украины не произошло: как было большинство граждан русскими, так они русскими и остались. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
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      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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      «Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом

      Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в Нидерландах
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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

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          Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану

          15 мая 2018, 07:57

          Текст: Антон Никитин

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          Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли на переговоры в Астану, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

          Он уточнил, что всего в Астану прибыло 24 представителя сирийской вооруженной оппозиции, возглавляет делегацию Ахмад Тома, передает РИА «Новости».

          Жайнаков сообщил, что пленарное заседание «Астаны-9» по Сирии намечено на 15.00 (12.00 мск).

          Накануне США подтвердили отказ участвовать в переговорах по Сирии в Астане.

          Ранее сообщалось, что все стороны переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили участие во встрече.


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