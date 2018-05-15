Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану

Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли на переговоры в Астану, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

Он уточнил, что всего в Астану прибыло 24 представителя сирийской вооруженной оппозиции, возглавляет делегацию Ахмад Тома, передает РИА «Новости».

Жайнаков сообщил, что пленарное заседание «Астаны-9» по Сирии намечено на 15.00 (12.00 мск).

Накануне США подтвердили отказ участвовать в переговорах по Сирии в Астане.

Ранее сообщалось, что все стороны переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили участие во встрече.