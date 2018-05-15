Эксперт: Для выполнения «суперуказа» требуется политическая воля

Для выполнения «суперуказа» Владимира Путина нужно кардинально поменять подходы к управлению – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Григорий Казанков.

Для выполнения указа президента Владимира Путина от 7 мая, который уже окрестили «суперуказом», в первую очередь, необходима «политическая воля на разных уровнях», ­– подчеркнул политолог Григорий Казанков. Главная проблема, которая может возникнуть на этом пути, – «нехватка ресурсов», – отметил эксперт. Причем, не только денежных. Интеллектуальных ресурсов может не хватать в не меньшей степени, добавил он.

Кроме того, нужно «кардинально поменять подходы к управлению в стране, указал собеседник. – Пока люди, которые занимают более-менее важные управленческие должности, не заинтересованы в том, чтобы их работа была эффективна».

Нельзя только на одной ответственности решить все проблемы, «сколь бы строгая кара ни была предусмотрена», – заметил Казанков.

Таким образом, вопрос реальности и достижимости исполнения «суперуказа», «зависит от того, кто, как и какие действия будут принимать на разных управленческих и исполнительных уровнях», – резюмировал собеседник.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, также он поручил до 1 октября утвердить основные направления деятельности и прогноз социально-экономического развития России на период до 2024 года. Кроме того, правительству будет необходимо обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. К 2024 году Путин поручил снизить в два раза уровень бедности в стране.

«Подписанный Путиным майский указ не зря называют «суперуказом»: он очень амбициозный. Указанные направления определяют пути развития России и сроки реализации намеченных задач для правительства и региональной власти», – подчеркнул Григорий Казанков в комментарии порталу «Ридус».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации «суперуказа». По его словам, для этого потребуются аккуратные взвешенные решения, законотворческая работа и учет всех рисков.

«Задачи, которые предстоит решать правительству, я об этом говорил, выступая в Государственной думе, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу. И требуют от всех нас таких же серьезных усилий, продуманных, аккуратных, взвешенных решений. Потребуют они и большой законотворческой работы», – заявил Медведев.