Порошенко придумал способ переложить ответственность за восстановление Донбасса на ЕС

С предложениями о восстановлении региона президент Украины Петр Порошенко выступил перед председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгием Церетели.

Петр Порошенко предложил всем 28 странам, состоящим в ЕС, разработать «программу шефства» над городами Донбасса. Он считает, что это поможет восстановить регион и поспособствовать возрождению городов, передает ТАСС.

«Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, чтобы поспособствовать их возрождению и восстановлению инфраструктуры», – сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента.

Напомним, что украинские силовики сами же нанесли основной урон по инфраструктуре региона. Только 12 мая за сутки они выпустили по ДНР более 1 тыс. разных видов боеприпасов, а также убили и ранили ополченцев. Ранее СК заводил дела в связи с серией обстрелов мирных кварталов Донбасса силовиками, в результате которой массово были повреждены гражданские здания, разрушены линии электропередачи, газопроводы и другие объекты инфраструктуры.