Шестеро человек ранены в результате взрыва в Киеве

В Киеве полиция расследует обстоятельства взрыва на территории складских помещений, в котором пострадали шесть человек.

Взрыв произошел на территории промышленной зоны по улице Новопироговской. На место выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

«Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, где им пока оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин в настоящее время находится без сознания», – сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Ведомство также опубликовало видео с места происшествия.

Следственное управлением ГУ Нацполиции в Киеве открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).