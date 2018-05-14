Большинство россиян оказались довольны жизнью

Большинство опрошенных россиян довольны жизнью и положительно оценивают положение в стране, но 45% ожидают ухудшения ситуации, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Индекс социальных оценок относительно личной жизни в апреле 2018 г. составляет 60 п., в аналогичные периоды 2015-2017 гг. он составлял 46, 35 и 53 п. соответственно», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

По данным социологов, оценки ситуации в личной жизни и в стране в целом в 2018 году остаются относительно высокими. Очень хорошей/хорошей/скорее хорошей жизненную ситуацию назвали 77% респондентов. При этом 68% россиян охарактеризовали его положительно или скорее положительно.

Из данных опроса следует, что 45%) опрошенных все еще считают, что худшие времена впереди и лишь 25% считают, что они уже позади, а 18% опрошенных уверены, что самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

Индексы рассчитываются как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значения индекса, тем более оптимистично настроены респонденты.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ- Спутник» проведен 24-25 апреля 2018 года, объем выборки 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.