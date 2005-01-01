Убийцу российского дипломата в Ираке приговорили к повешению

Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни через повешение террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата, зарезанного в 2006 году, заявил представитель Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.

«Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни одного из террористов, который был обвинен в убийстве одного из российских дипломатов в Ираке в 2006 году», – передает РИА «Новости» слова Биркадара.

По его словам, обвиняемый признался в похищении четырех иностранцев, при этом двоих дипломатов застрелили, еще двоих зарезали.



Биркадар рассказал, что обвиняемый террорист участвовал в казни одного из дипломатов, после чего вместе с другими членами вооруженной группировки выбросил тела в реку Тигр.

3 июня 2006 года в Багдаде группа неизвестных обстреляла бронированный автомобиль российской дипломатической миссии при подъезде к посольству России. Четверо из находившихся в машине сотрудников были захвачены в заложники, один погиб на месте. Телеканал «Аль-Джазира» 25 июня сообщил со ссылкой за размещенное в интернете заявление группировки «Аль-Каида в Ираке» о казни захваченных в заложники россиян. МИД России официально сообщил о гибели дипломатов 27 июня.

Напомним, в 2010 году суд Ирака приговорил к смертной казни первого осужденного за похищение и убийство сотрудников посольства России в Багдаде в 2006 году.