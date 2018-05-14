Кремль повременил с оценкой проекта о наказании за исполнение санкций

Кремль сформирует позицию касательно законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России после его рассмотрения в Госдуме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сначала будут обсуждения в парламенте, потом уже можно говорить о формировании какой-то позиции. Сейчас я бы не стал забегать вперед», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать позицию Кремля относительно законопроекта.

Напомним, ранее в понедельник на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей