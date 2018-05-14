Иракские ВВС уничтожили штаб главарей ИГ в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям ИГ* (запрещена в России) в Сирии и уничтожили штаб главарей террористов, заявили в командовании совместными операциями ВС Ирака.

В командовании сообщили, что самолеты F-16 провели воздушную операцию на территории Сирии, в результате которой уничтожили штаб командования ИГ* и центр логистической поддержки террористов, передает ТАСС.

Напомним, 18 апреля иракская авиация нанесла удары по позициям террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии возле иракской границы.

Пресс-офис премьера Ирака отметил, что присутствие боевиков ИГ на границе с Ираком представляло опасность для страны.