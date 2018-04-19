В Ираке рассказали об авиаударах по ИГ в Сирии

Удары военно-воздушных сил Ирака по позициям террористической группировки «Исламское государство*» в приграничных районах Сирии помогут расправиться с терроризмом в регионе, говорится в сообщении пресс-офиса иракского премьер-министра.

Пресс-офис премьера Ирака отметил, что присутствие боевиков ИГ* на границе с Ираком представляло опасность для страны, передает РИА «Новости».

«Наши героические войска, преследуя террористические банды, спасли множество жизней и нарушили планы ИГ, и эти удары помогут ускорить суд над бандами ИГ в регионе после того, как с ними расправились военным путем в Ираке», – сказано в сообщении.

В четверг иракские ВВС нанесли удары по позициям ИГ в приграничных с Ираком районах Сирии.