ВВС Ирака атаковали позиции ИГ в Сирии

Иракская авиация нанесла удары по позициям террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии, сообщает телеканал «Ас-Сумария».

Об этом сообщает ТАСС.

«По приказу командующего вооруженными силами Ирака Хейдара аль-Абади наши героические военно-воздушные силы в четверг нанесли удары по позициям «Исламского государства*» возле иракской границы», – сообщили в пресс-офисе премьер-министра Ирака.

Там отметили, что присутствие боевиков ИГ* на границе с Ираком представляло опасность для страны, передает РИА «Новости».