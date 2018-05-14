СК назвал причину нападения выпускника на директора в Забайкалье

Житель села Новоберезовское Забайкальского края, напавший 7 мая с ножом на директора местной школы, признался, что сделал это из-за плохой характеристики в военкомат, представленной директором, сообщил пресс-секретарь регионального СК Егор Марков.

«Обвиняемый допрошен и частично признался в совершении инкриминируемого ему преступления. Показания обвиняемого проверены на месте происшествия. Молодой человек пояснил, что мотивом совершения преступления стала личная неприязнь, а также плохая характеристика, представленная директором школы в военный комиссариат», – передает ТАСС слова Маркова.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускник школы в селе Новоберезовское Забайкальского края пришел к дому директора, а когда тот открыл калитку, нанес ему несколько ножевых ранений и убежал. Опознать нападавшего удалось по следам кроссовок.