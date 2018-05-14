Лавров назвал кризисной ситуацию с иранской сделкой

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил о кризисной ситуации вокруг соглашения по иранскому атому.

Лавров отметил, что Вашингтон стремится пересмотреть ключевые международные договоренности, передает РИА «Новости».

Глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что обсудит с остальными членами «шестерки» международных посредников совместные действия после выхода США из соглашения по иранскому атому.

По его словам, у России и ряда других стран есть законные интересы в ядерной сделке по Ирану и их необходимо сообща отстаивать.

«Насколько мы понимаем, и евротройка, и Китай, и Иран, Россия объявили о своем намерении придерживаться положений Совместного всеобъемлющего плана действий, и мы бы очень хотели сегодня подробнее обсудить ваши планы и наши общие действия», – сказал Лавров.

Ранее в понедельник в Белом доме сообщили, что американский президент Дональд Трамп обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном «всеобъемлющую» иранскую сделку.