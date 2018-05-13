Экс-глава ЦРУ предсказал крах отношений Европы и США

Бывший директор ЦРУ Майкл Хайден выразил мнение, что выход Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном приведет к краху трансатлантических отношений и конфронтации Европы и США.

По словам Хайдена, президент США Дональд Трамп торжествует по поводу того, что «сумел навязать свою волю Великобритании, Франции и Германии», передает РИА «Новости».

Однако он предупредил, что «эта краткосрочная победа дорого обойдется» Америке.

«Конфронтация произойдет в первую очередь не с Ираном, а с нашими друзьями в Европе. (...) Мы разозлим наших лучших друзей, и случится крах трансатлантических (отношений)», – заявил Хайден в интервью журналу Spiegel.

Напомним, в воскресенье США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана. После этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас признал, что у европейских компаний нет шансов защитить свой бизнес с Ираном от американских санкций.

В то же время французское издание Le Nouvel Observateur написало, что решение Вашингтона стало «последней каплей, переполнившей чашу терпения» европейских политиков.