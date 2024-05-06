Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.35 комментариев
УВЗ отправил в войска два эшелона танков
«Уралвагонзавод» отправил Минобороны России два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М
«Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправил эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в Министерство обороны России, сообщили в пресс-службе концерна.
Как говорится в сообщении, ко Дню Победы УВЗ отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв», при этом неделей ранее в армию ушел эшелон с партией танков Т-72Б3М, передает ТАСС.
В пресс-службе уточнили, что коллектив завода в круглосуточном режиме обеспечивает ВС России боевой техникой и в срок выполняет планы гособоронзаказа.
Ранее на Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин.