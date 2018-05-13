Нетаньяху пообещал провести Евровидение в Иерусалиме

Следующее Евровидение, которое благодаря победе израильской певице Нетты Барзилай пройдет в этой стране, состоится в Иерусалиме, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Нетта, ты прославила Израиль. В следующем году – в Иерусалиме!» – написал Нетаньяху в Twitter.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 мая 2018 г.

Европейский вещательный союз (EBU) пока не назвал город проведения конкурса в 2019 году.

Напомним, у Иерусалима спорный статус. Конфликт между Палестиной и Израилем вокруг этого города с новой силой разгорелся после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, победу в Евровидении, которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).