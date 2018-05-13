Жертвами ДТП в Ставропольском крае стали шесть человек

В результате ДТП в Ставропольском крае погибли шесть человек, сообщили в ГИБДД.

«ВАЗ 2107», который двигался со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с «ВАЗ 21099».

Водитель «ВАЗ 2107» попал в реанимацию, передает РИА «Новости».