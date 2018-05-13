Итальянский канал по ошибке сообщил о теракте с 80 жертвами в Ницце

В эфире итальянского телеканала Sky Sport 1 по ошибке появилось повторное сообщение о теракте, который произошел в Ницце в 2016 году.

Сообщение появилось в новостной строке во время прямой трансляции футбольного матча «Интер» – «Сассуоло». В сообщении было сказано, что в результате наезда грузовика в Ницце погибли 80 человек. Также указывалось, что информация будет обновляться, передает РИА «Новости».

Комментаторы почти сразу пояснили, что произошла ошибка. В новостной строке несколько раз появлялся текст с извинениями.

Телеканал уточнил, что речь в собщении шла о теракте 2016 года. Sky Sport заявил, что сообщение появилось на экранах из-за технической ошибки.