Французский министр призвал Европу к неподчинению США

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер в эфире радиостанции Europe-1 заявил, что Европа не должна вести себя как вассал США.

«Хотим ли мы быть вассалами, которые подчиняются решениям, принятым США, цепляясь за их штаны?» – сказал Ле Мер, передает Associated Press.

По его словам, ЕС не должен соглашаться с ролью «экономического полицейского», которую взял на себя Вашингтон.

Министр отметил, что Европе нужно сказать о том, что у нее есть экономические интересы и она хочет продолжать торговлю с Ираном.

Ле Мер также предложил создать европейский орган, у которого будут такие же полномочия, как у министерства юстиции США, которое может наказывать иностранные компании за их торговые отношения.

По его словам, Франция требует, чтобы ее компании не подпадали под американские санкции. Министр также подчеркнул, что у него нет никаких иллюзий по поводу ответа США.

В среду Вашингтон призвал ЕС ввести санкции против Ирана вслед за США. Накануне Евросоюз ЕС выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.