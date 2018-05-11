Киевская полиция передумала по поводу дела о поджоге лагеря цыган

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело в связи с разгромом цыганского лагеря, ответственность за который взяла на себя националистическая группировка.

Несмотря на первоначальный отказ от уголовного производства, полиция Киева возбудила уголовное дело по статье «хулиганство». Участникам погрома грозит срок до четырех лет, сообщают РИА Новости.

«По сообщению о пожаре в стихийном поселении на улице Городецкой во Львове, которое поступило в полицию Львовской области, 10 мая следователи открыли уголовное производство», – сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.

Ранее в соцсетях появились многочисленные фото и видео погрома. На них видно горящий лагерь, а также бегущих цыганский детей с родителями. На кадрах молодые люди в масках кидают камни в цыганские семьи и распыляют вслед газовые баллончики.

В СМИ писали, что организация «С14» уже просила цыган покинуть Лысую гору. После погрома лагеря активист «С14» Сергей Мазур заявил, что «ромы покинули гору» «после убедительных законных аргументов», передает ТСН «Украина».

Напомним, ранее международная правозащитная организация возмутилась тем, что полиция бездействовала и не желала наказывать радикалов, а украинский омбудсмен Людмила Денисова просила принять меры в связи с ситуацией. На это киевская полиция назвала разгром лагеря «субботником».