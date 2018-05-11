Швеция вышла из проекта российской станции «Луна-25»

Шведские ученые вышли из российского проекта по запуску к Луне автоматической межпланетной станции «Луна-25», говорится в проекте решения Совета РАН по космосу.

«Исключить по просьбе иностранного изготовителя (Швеция) из состава научной аппаратуры прибор «Лина-Эксан». Задачи по изучению ионной и нейтральной лунной экзосферы решить в эксперименте с российским прибором «Ариес-Л», – передает РИА «Новости» проект решения Совета.

Напомним, ранее в пятницу российские ученые предложили отложить первую в истории современной России миссию к Луне автоматической межпланетной станции с 2019 на 2021 год.