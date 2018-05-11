Ученые рекомендовали Роскосмосу отложить старт первой лунной миссии

Российские ученые предложили отложить первую в истории современной России миссию к Луне автоматической межпланетной станции с 2019 на 2021 год, говорится в проекте решения Совета РАН по космосу.

«Рекомендовать госкорпорации «Роскосмос» перенести дату запуска космического аппарата «Луна-25» на период июнь-октябрь 2021 года с учетом сроков разработки прибора «Биус-Л» и неблагоприятных баллистических условий вывода космического аппарата на окололунную орбиту в 2020 году», – передает РИА «Новости» решение Совета.

Напомним в январе в Институте космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что запуск российской лунной миссии «Луна-25» планируется на 2019 год. До этого «Роскосмос» принял конструкторский макет космической станции «Луна-25», разработанный в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Луна-Глоб».

В марте 2018 года глава Роскосмоса Игорь Комаров на форуме «Россия – страна возможностей» заявил, что запуск первой после сорокалетнего перерыва российской лунной миссии – аппарата «Луна-25» – перенесен с 2019 на 2020 год.