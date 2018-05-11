Ученые рекомендовали Роскосмосу отложить старт первой лунной миссии

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Кронштадте тушат пожар на судне Северного флота
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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа
«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность
Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений
92-летний враг Сороса триумфально вернулся во власть
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
День Победы пережил роковую черту
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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О чем на самом деле говорил Путин на инаугурации?
Андрей Тесля, кандидат философских наук
Слова о прорывах, слова о свободе и о «дремучем охранительстве» связываются в единую нить, демонстрируя, что современные прорывы достигаются людьми, делающими нечто, что не делалось до них. То есть свободными людьми. Подробности...
Почему я за Медведева, а не за Чубайса
Андрей Бабицкий, журналист
При том, что Путин и Медведев являются абсолютными единомышленниками и действуют в непротиворечивом тандеме, у страны в ее сегодняшнем ментальном состоянии появились новые иллюзии. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Миллионы россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк»
В городах России вновь состоялась памятная акция «Бессмертный полк». С каждым годом ее численность растет. В общей сложности в шествии в этом году поучаствовали 10,4 млн человек, в прошлом году – 7,8 млн граждан. Президент Путин принял участие в шествии уже в четвертый разПодробности...
В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы
В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»Подробности...
В центре Рима сгорел пассажирский автобус
В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобусПодробности...
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