Запуск миссии «Луна-25» назначили на 2019 год

Запуск первой после 40-летнего перерыва российской лунной миссии «Луна-25» планируется на 2019 год, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

«Запуск аппарата «Луна-25» намечен на 2019 год. Разработка аппарата ведется в рамках ОКР «Луна-25», – передает РИА «Новости» сообщение ИКИ.

В задачи миссии входит изучение химического состава определение наличия в реголите полярных областей Луны представляющих большой интерес летучих соединений космического происхождения и исследование процессов в плазменно-пылевой полярной экзосфере спутника Земли.

Напомним, ранее «Роскосмос» принял конструкторский макет космической станции «Луна-25», разработанный в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Луна-Глоб», старт миссии намечен на 2019 год.