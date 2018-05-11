Раненый студент рассказал подробности стрельбы в колледже под Новосибирском

Получивший ранение однокурсник студента, открывшего стрельбу в колледже транспортных технологий в Барабинске Новосибирской области, рассказал подробности инцидента.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Любови Зябревой сообщили, что раненому подростку проведена операция, «он уже находится в сознании», передает РИА «Новости».

Отмечается, что студент «шокирован случившимся и растерян: говорит, что не ожидал такого от сокурсника и никогда с ним не конфликтовал».

Кроме того, были изучены характеристики, справки и прочие документы на стрелка и пострадавших студентов; выяснилось, что все участники событий проживают в обычных семьях, на профилактических учетах не стояли.

«Семнадцатилетний стрелявший подросток, судя по характеристике, учился не очень успешно, но при этом его поведение никаких нареканий не вызывало: парень характеризуется как неконфликтный, активный, уравновешенный, проявляющий интерес к внеклассным мероприятиям», – добавили в аппарате омбудсмена.

Зябрева встретилась с пострадавшими и их родителями, провела встречу со студентами в общежитии колледжа, рассказала подросткам об их правах, в том числе при проведении следственных действий.

Омбудсмен «убедилась, что давления со стороны педагогов и других взрослых на ребят не оказывается», а «проживающие в общежитии находятся в привычном будничном режиме, обстановка спокойная. С пострадавшими в больнице будут работать психологи.

Зябрева заявила также, что считает преждевременным говорить о причинах произошедшего, так как достоверно установить мотивы подростка сможет только следствие.

«Версий может быть много, мнений я тоже услышала много, и совершенно разных. Но пока все это – лишь предположения», – считает детский омбудсмен.

Напомним, в четверг в городе Барабинск студент выстрелил в однокурсника – он получил ранение плеча. Еще два человека выпрыгнули в окно и получили переломы.