Названо количество эвакуированных из шахты «Распадская» рабочих

Более 100 человек выведены на поверхность из шахты «Распадская» в Кемеровской области, где начался пожар, сообщает источник в правоохранительных органах.

«На поверхность выведено более 100 человек», – цитирует источника ТАСС.

Как сообщили в группе Evraz, в которую входит упрвляющая шахтой «Распадская угольная компания», все горняки выведены из аварийного участка, опасности для их жизни и здоровья нет, передает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что в шахте, где в четверг, 10 мая, возник пожар, находятся 195 рабочих.