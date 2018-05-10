На шахте «Распадская» в Кузбассе возник пожар

На шахте «Распадская» в Кемеровской области возник пожар, шахтеров эвакуируют, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Об этом информирует ТАСС.

Это не первое ЧП на шахте. Так, в декабре 2017 года Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли начала проверку из-за возгорания на поверхности шахты «Распадская». В марте 2016 года СК по итогам расследования трагедии на шахте «Распадская», где в результате двух взрывов в 2010 году погиб 91 человек предложил меры по устранению причин таких происшествий.

В сентябре 2011 года была приостановлена поисково-спасательная операция на шахте «Распадская» по обнаружению тел погибших 9 мая 2010 года шахтеров. Это было сделано из-за угрозы нового взрыва.

«Распадская» – крупнейшая угольная шахта в России, запасы составляют около 451 млн тонн угля. Расположена недалеко от города Междуреченск, где проживают около 100 тыс. человек. Шахта находится под управлением «Распадской угольной компании» (входит в группу Evraz).