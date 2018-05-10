Пугачеву и Галкина осудили за «карнавал» на День Победы

После видео отчета юмориста Максима Галкина в соцсетях о праздновании Дня Победы со своей семьей многие подписчики раскритиковали семейную чету артиста. Многие из них считают неправильным превращать военную атрибутику в аттракцион и одевать детей в военную форму.

На День Победы Пугачева и Галкин нарядили своих детей Лизу и Гарри в военную форму, дети играют с надувной ракетой. Короткий ролик о том, что семья провела 9 мая в парке аттракционов, Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 10 Май 2018 в 3:14 PDT

«Не надо военную атрибутику превращать в аттракцион. Всему должен быть разумный предел», – считает stepnovalarisa

«Самое ужасное, что может быть, это видеть детей в военной форме играющих с оружием, даже если оно не настоящее!», – заявила iriwka_2711.

«Военная форма – это не карнавал! Еще бы черного хлеба им дали», – отметила svetlanadouineau.

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