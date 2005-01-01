Самойлова назвала Пугачеву крестной матерью в шоу-бизнесе

Юлия Самойлова, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году, рассказала о своих отношениях с певицей Аллой Пугачевой.

Самойлова рассказала, что ее жизнь во многом определило участие в шоу талантов «Фактор А», в котором Алла Пугачева выступила в качестве председателя жюри, пишут «Известия».

«Здорово, что Алла Борисовна заметила меня и я успела ей понравиться. Ее можно назвать моей крестной матерью в шоу-бизнесе. Думаю, если бы всего этого не случилось, жизнь моя сложилась бы иначе», – сказала исполнительница.

Она добавила, что общается с Пугачевой, однако продюсированием и продвижением Самойловой занимаются другие люди.

«Я периодически прихожу к ней (Пугачевой – прим. ВЗГЛЯД), показываю песни, прошу совета. Мое участие в «Евровидении» она тоже поддерживает. Возражений с ее стороны точно не было. Напротив, она говорит, что ни в коем случае нельзя сдаваться, а уверенными шагами идти к своей мечте», – заключила певица.

Юлия Самойлова является финалистом третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». Также Пугачева отметила ее премией «Золотая звезда Аллы», вручаемой молодым талантливым исполнителям.

Ранее стали известны подробности номера Самойловой на конкурсе «Евровидение».