Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»

Постановка, с которой Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале на «Евровидении», технически очень сложная, рассказал режиссер номера Алексей Голубев.

В четверг Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале с песней I Won't Break.

«Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки... Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», – передает РИА «Новости» слова Голубева.

Он рассказал также, что номер строится таким образом, чтобы зритель прежде всего оценил талант исполнительницы.

«На второй репетиции мы поработали над актерской составляющей, Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее, потому что это то, что должно держать зрителя», – сказал он.

Голубев рассказал, что танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина будут воплощать образы Адама и Евы.

По его словам, телевизионная группа в Лиссабоне идет навстречу российской делегации, чтобы показать номер по телевидению в самом правильном свете.

Напомним, в финал международного песенного конкурса «Евровидение» уже вышли участники первого полуфинала от Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.