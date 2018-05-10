Подсчитан ущерб для окружающей среды от полигона «Кучино»

Двум сотрудникам подмосковного полигона ТБО «Кучино» предъявлены обвинения в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды, сообщили в СК.

Как передает ТАСС, органами СУ СК по Московской области инженер по охране окружающей среды (эколог) ООО «Заготовитель» и мастер полигона ТБО «Кучино» обвиняются в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды.

Ущерб от загрязнения окружающей среды превысил 2,2 млрд рублей.

Напомним, летом 2017 года президент России Владимир Путин потребовал за месяц ликвидировать свалку «Кучино» в Балашихе. Это распоряжение он сделал после жалобы, которая поступила в ходе прямой линии, когда Путин пообещал, что даст поручение по поводу приближающейся к жилым домам свалки.

Позднее полигон «Кучино» закрыли. На его месте может появиться санная трасса.