Движение Putin Team подвело итоги акции ко Дню Победы

В акции #СуважениемКпрошлому, объявленной ко Дню Победы общественным движением Putin Team, приняли участие 620 человек; они навестили более 1 тыс. ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны в 50 городах.

Акция была запущена одним из участников Putin Team, жителем Санкт-Петербурга, 27 февраля, в День воинской славы России – День полного снятия блокады города Ленинграда, сообщили организаторы.

Суть инициативы была в проявлении внимания, оказании помощи и заботы ветеранам и одиноким пожилым людям, а также в сохранении для потомков истории их жизней.

По результатам акции был опубликован ролик.

Акция продолжается и после Дня Победы – движение Putin Team предлагает всем желающим проявить внимание к ветеранам и одиноким пожилым людям, оказывает организационную помощь в этом.

Желающие присоединиться к акции должны написать письмо на почту help@putinteam.ru либо сообщение в любой соцсети Putin Team с пометкой СуважениемКпрошлому. После этого движение поможет найти подопечного в регионе участника и познакомит с единомышленниками.

Отмечается, что акция становится все более масштабной: люди делятся в соцсетях опытом общения и помощи пожилым людям, ветеранам, добавляя к записям хэштег #СуважениемКпрошлому.