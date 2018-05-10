Собянин рассказал об уникальной находке в центре Москвы

В Лучниковом переулке в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь - створку иконки-мощевика. Она сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем. pic.twitter.com/E8OVWy7OIj