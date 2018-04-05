Старинные надгробия нашли в центре Москвы

Археологи обнаружили надгробия XVI–XVII веков в Малом Златоустинском переулке в Москве, где до начала XX века располагался Златоустовский монастырь.

«В центре Москвы археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI–XVII веков, фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, на глубине чуть более метра археологи нашли шесть фрагментов белокаменных блоков и фрагменты сосудов из белой глины и чернолощеного чайника.

Емельянов отметил, что из найденных артефактов есть возможность сделать экспозицию под открытым небом.

О находках в ходе ремонтных работ в Москве сообщалось неоднократно. Так, в октябре в правительстве столицы сообщили, что тайник с кладом конца XVII - начала XVIII века найден на Нижней Радищевской улице.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ходе ремонтных работ на центральных улицах Москвы за два года работ было найдено больше 10 тыс. артефактов.

Напомним, в начале февраля в центре Москвы на Остоженке археологи обнаружили пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена.