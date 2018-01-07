Собянин: За два года в центре Москвы при ремонте нашли больше 10 тыс. артефактов

В ходе ремонтных работ на центральных улицах Москвы за два года работ было найдено больше 10 тыс. артефактов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Любопытный факт: за 2 года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тыс. артефактов», - написал Собянин в своем Twitter.

По его словам, только на Биржевой площади удалось найти полтысячи предметов, из которых самые ранние датированы XII веком. Также Собянин отметил, что на Петровке, Сретенке, Волхонке сохранили куски исторической брусчатки.

Речь идет о работах в рамках программы «Моя улица».

О находках в ходе ремонтных работ сообщалось неоднократно. Так, в октябре в правительстве столицы сообщили, что тайник с кладом конца XVII - начала XVIII века найден на Нижней Радищевской улице.