Производитель спутников опроверг перенос пусков с Восточного

Изготовление спутников «Метеор-М» №2.2 и двух «Канопус-В» №5 и №6 идет по графику, запуски запланированы на начало и конец декабря 2018 года, заявили в пресс-службе производителя спутников – корпорации «ВНИИЭМ».

«Сборка спутников сведется по графику, ни о каких переносах сроков запуска речи не идет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «ВНИИЭМ».

Там рассказали также, что согласно предварительным данным, запуск «Метеор-М» №2.2 назначен на начало декабря 2018 года, а двух «Канопусов-В» – на конец того же месяца.

Напомним, во вторник сообщалось, что запланированные на конец 2018 года запуски с космодрома Восточный могут быть отложены, так как спутники не поспевают за готовностью ракет.