В Красноярске школьница попала из «Морга» в больницу

Следователи выясняют обстоятельства происшествия со школьницей в Красноярске, которая после посещения квеста «Морг» попала в больницу с сотрясением мозга, сообщили в региональном СК.

По сообщению ведомства, инцидент произошел еще 29 марта, но данные о нем поступили к следователям лишь 8 мая. По предварительным данным, 14-летняя школьница с друзьями проходила квест «Морг».

«Во время прохождения квеста, находясь в темном помещении, девушка споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь, после чего была госпитализирована с диагнозом сотрясение головного мозга в КМБК №20 им. И.С. Берзона», – передает РИА «Новости» сообщение СК.



После выписки девушка прошла экспертизу, которая определит степень тяжести полученного вреда здоровью.

Следователи опрашивают других участников игры и сотрудников квеста, с которыми они поддерживали связь до и во время игры.



Если будет обнаружен состав какого-либо преступления, будет возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

Напомним, в октябре 2017 года столичный СК начал проверку сообщений СМИ о том, что восемь человек провалились на этаж ниже в ходе хоррор-квеста.