Западные СМИ оценили исполнимость «суперуказа» Путина

Новый президентский срок Владимира Путина начался с обещаний обеспечить в течение следующих шести лет российской экономике прорывное научно-техническое и социально-экономическое развитие. Американское издание Financial Times считает, что эти планы слишком амбициозные.

Владимир Путин приказал своему правительству работать над девятью «национальными целями», чтобы коренным образом улучшить жизненный уровень и модернизировать страну к 2024 году, напомнила Financial Times. Однако, как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, для реализации планов президента правительству нужно будет потратить дополнительно 8 трлн рублей за шесть лет.

Это около 9% ВВП России за 2017 год и почти половина общих федеральных расходов, предусмотренных бюджетом на текщий год, указало издание. «Во многих областях Россия настолько далека от целей Путина, что его планы, похоже, не просто амбициозные, а откровенно утопические», – заявляют авторы FT.

Так, говоря о плане сделать Россию одной из пяти крупнейших экономик мира, FT отметила, что, по данным МВФ, в этом году Россия занимает 12 место ВВП в рыночных ценах и вряд ли сдвинется с этой строчки Россия как минимум до 2023 года, говорят прогнозы МВФ. При этом издание отмечает, что ситуация обстоит немного лучше, если рассматривать ВВП по паритету покупательной способности.

Если же ВВП измерять по паритету покупательской способности, в этом случае Россия занимает шестое место и на 5% отстает от Германии, которая находится на пятой позиции. Однако тут издание отмечает, что, согласно текущим прогнозам, к 2023 году Россия скатится на седьмую строчку.

Российское руководство намерено также увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. В настоящее время она составляет 72 года, что незначительно ниже средней продолжительности жизни в мире и на 10 лет ниже ожидаемой продолжительности жизни в странах с высоким уровнем дохода. Однако и эти планы FT подвергает сомнению, ссылаясь а то, что ООН не ожидает достижения Россией ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет до 2065 года.

Российское правительство также намерено работать над тем, чтобы страна попала десятку стран с лучшим уровнем образования в мире. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 2003 года производительность российских 15-летних учащихся увеличилась, особенно по математике и литературе. Несмотря на это, Россия далека от того, чтобы быть одной из 10 стран с лучшими показателями по успеваемости, которые не превышают среднего уровня ОЭСР и значительно ниже, чем в развитых странах, утверждает FT.

Что касается увеличения темпов жилищного строительства, оно многообещающее, однако на данный момент темпы по-прежнему низкие. несмотря на подъем в начале этого года, жилищное строительство на 8% ниже своего пика в 2015 году, указала FT.

Еще одной целью правительства России является увеличение экспорта продукции, не относящейся к природным ресурсам, стоимость которого должна составить до 250 млрд в год. Между тем, подавляющее большинство экспорта из России – это нефть, газ и другие ресурсы. В последние годы политика, направленная на наращивание производства конкурентоспособной экспортной продукции, имела лишь ограниченный успех, считает FT, а в условиях нынешнего роста цены на нефть, стимул к продолжению этой тенденции слабеет.

Напомним, 7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Указом главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», правительству России поручено до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, снизить в два раза уровень бедности в России. Также в указанный период должны быть реализованы меры по улучшению жилищных условий по меньшей мере 5 млн семей ежегодно.

При этом президент подчекнул, что страна вполне готова к реализации данных целей.