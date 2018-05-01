В Москве на первомайскую демонстрацию вышли 120 тыс. человек

Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве подошла к концу, в ней приняли участие 120 тыс. человек.

В числе участников праздничных торжеств – мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев, а также почетный гость, генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов Шаран Барроу, передает РИА «Новости».

В колоннах демонстрантов, сформированных по отраслевому принципу, прошли представители образовательной сферы, соцработники, сотрудники учреждений культуры и предприятий оборонного комплекса, спортсмены, работники торговли и члены других профсоюзных объединений. На акцию вышли трудящиеся Подмосковья, студенты, ветераны, представители «Единой России» и других парламентских партий.



Всего в Москве, по данным Московской федерации профсоюзов, на демонстрацию вышли 120 тыс. человек. Торжественная часть акции прошла на Красной площади. Вместе с тем, праздничные площадки открыты во всех районах столицы.

Ранее во вторник появились первые данные о количестве участников первомайских демонстраций в России.