Сеул уговорил Ким Чен Ына встретиться с Трампом в ДМЗ

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин уговорил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына согласиться провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Пханмунджоме, сообщил источник.

Сеул указал, что Ким Чен Ыну удобно добираться до ДМЗ между КНДР и Республикой Корея, кроме того, технически там все готово для освещения встречи. Встреча может пройти на северокорейской стороне ДМЗ, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.