В Раменском районе Подмосковья нашли расчлененные трупы

Тройное убийство произошло в Раменском районе Московской области, сообщает СУ СК по региону; источники сообщают, что тела оказались расчленены.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, в понедельник, обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. Следователи изучили территорию земельного участка, на котором обнаружены тела.

Заведено уголовное дело по статье УК «убийство двух и более лиц». Личности погибших устанавливаются. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств преступления.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, тела погибших (двух мужчин и женщины) были расчленены.