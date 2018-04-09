Опубликованы фото последствий авиаударов по сирийской авиабазе

В Сети появились фотографии, сделанные на сирийской авиабазе Тифор (Т-4) после обстрела израильскими самолетами.

Фото с авиабазы, подвергшейся обстрелу в ночь на понедельник, публикует ФАН.

Портал отмечает, что целью израильской авиации, судя по всему, были иранские силы, которые расположены в западной части авиабазы. Однако цели достигнуты не были – разрушения незначительные, авиапарк ВВС Сирии и ВПП не пострадали. Тем не менее, два иранских военных погибли, еще семь были ранены.

Авиабаза работает в штатном режиме.

На авиабазе расположены сирийские, иранские и российские силы.

На фотографиях виден в том числе осколок одной из перехваченных ракет.

В понедельник Минобороны сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. До цели долетели три ракеты, пять были сбиты, российские советники не пострадали.

Израиль не стал комментировать эти сообщения. Франция и США заявили о непричастности к нападению.