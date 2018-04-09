Под Тулой начнут производство нового вида брони для боевых машин

Исполняющий обязанности проректора Тульского госуниверситета Алексей Ивутин сообщил, что в «Композитной долине» собираются открыть производство нового вида брони для боевых машин десанта и пехоты.

«Учеными Тульского государственного университета вместе со специалистами «Уралвагонзавода» и Магнитогорского металлургического комбината создана уникальная технология производства легкой брони на основе композиционных материалов. Планируется освоить выпуск на площадке кластера «Композитная долина», возможно, уже в 2018 году», – цитирует ТАСС Ивутина.

По его словам, композитная броня гораздо легче традиционной металлической. Ее можно применять для защиты корпусов легкобронированных танков, БМД, БМП и другой военной техники.



«Вся легкая металлическая броня, которая сейчас изготавливается, проходит термообработку за пределами России, что несет потенциальные риски <...> Выпуск композитной брони подразумевает полный производственный цикл внутри страны, фактически является импортозамещающим», – добавил Ивутин.

Производственную площадку в «Композитной долине» планируется организовать в партнерстве с «Уралвагонзаводом» и Магнитогорским металлургическим комбинатом.

Научно-производственный кластер «Композитная долина», который будет выпускать полимерные материалы нового поколения, создадут в особой экономической зоне «Узловая» на территории Тульской области в 2018 году.