Медведев указал рамки ответа России на санкции США

Власти России считают нелегитимными новые санкции США, оставляют за собой право на ответные меры, в том числе в части действующих торговых соглашений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы считаем их нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры», – передает его слова РИА «Новости».

Медведев заметил, что новые санкции только подчеркивают взгляды президента США Дональда Трампа, который всегда выступал за протекционизм в политике Соединенных Штатов.

«Собственно, сейчас мы все это и наблюдаем. Причем не только в отношении России – против целого ряда государств вводятся новые пошлины. Это касается и Евросоюза, на стальную, на алюминиевую продукцию в том числе», – сказал Медведев, добавив, что с Китаем у США вообще назревает торговая война.

Проявлением протекционистской политики Вашингтона, завуалированной в «санкционную обложку», считает Медведев и санкции против 24 граждан и 14 компаний России.

«Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную и простую прагматическую цель – решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи», – сказал Медведев.

По его мнению, все рассуждения о «плохих русских», которых следует наказать, не должны заслонять экономической сути принятых мер – а она состоит в продвижении коммерческих интересов США по всему миру вопреки действующим торговым правилам.

«По сути это помеха нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле и конкуренцию американскому бизнесу», – заявил Медведев.

На встрече с вице-премьерами председатель российского правительства поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США.

«Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», – сказал Медведев.

Он попросил членов правительства выработать конкретные предложения по мерам поддержки компаниям.

Напомним, на прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.

Тем временем в Германии заявили, что американские санкции, введенные против России за «злонамеренные действия по всему миру», обернутся тройной пользой для Москвы.