Российский рэпер разбился на мотоцикле

Артист музыкального лейбла Black Star, рэпер Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, попал в ДТП на своем мотоцикле.

«Словил хайсайд. Все обошлось лучезапястным оскольчатым переломом со смещением и несколькими ушибами и ссадинами», – написал рэпер на странице в Instagram.

Исполнитель показал травму в кадре.

Вместе с тем, Telegram-канале MDK сообщает, что исполнитель получил открытий перелом руки и уже перенес четыре операции.