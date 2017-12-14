Белый дом напугал футбольных фанатов Россией

Администрация Белого дома посоветовала британским и американским болельщикам «дважды подумать», прежде чем отправляться в Россию на Чемпионат мира по футболу.

В частности, в Вашингтоне предупредили, что не смогут оказать фанатам полную консульскую помощь в связи с сокращением диппредставителей из-за дела Скрипаля, пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями там, у нас просто не будет средств для помощи. С людьми происходят несчастные случаи. Они заболевают, и их нужно вывозить. Мы не предполагаем, что там (в России) произойдут какие-то крупные инциденты, но такие проблемы могут возникнуть», – заявил чиновник.

Он добавил, что на фоне дипломатического скандала сотрудничество России и США по вопросу борьбы с терроризмом также замедлилось.

«Любое большое спортивное событие, вне зависимости от того, в какой стране оно проходит, является целью (для террористов). Но теперь у нас меньше возможностей сотрудничать с россиянами, потому что они уменьшили число сотрудников, которые бы решали подобные вопросы, для Великобритании и США», – заявил чиновник.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что основной целью некоторых западных стран стало принятие запрета на проведение чемпионата мира по футболу в России.

В марте ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, власти Британии и Исландии приняли решение не посещать матчи чемпионата по футболу в России.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.