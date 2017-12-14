Белый дом напугал футбольных фанатов Россией

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9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:25  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Английское рабовладение по-прежнему процветает

«Мы, британцы, были бы рады сами получить компенсацию за нашу работорговлю»Фото: Samuel Fores
Власти Британии любят учить морали других. Но следует знать, что потомки британских рабов выплачивали компенсации потомкам рабовладельцев вплоть до 2015 года, заложив основы процветания богатейших семей королевства. Требования многих государств не заставили Лондон даже принести извинения. Но хуже всего то, что рабовладение в Англии процветает по сей день. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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События в Сирии ставят Трампа в двойственное положение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В советские годы ходил такой политический анекдот. Очередной генсек уходит в отставку. Его преемник заходит в кабинет, а на столе – три письма от предшественника. Американские советологи данный анекдот наверняка изучили. Подробности...

Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Белый дом напугал футбольных фанатов Россией

             9 апреля 2018, 10:59
          Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Администрация Белого дома посоветовала британским и американским болельщикам «дважды подумать», прежде чем отправляться в Россию на Чемпионат мира по футболу.

          В частности, в Вашингтоне предупредили, что не смогут оказать фанатам полную консульскую помощь в связи с сокращением диппредставителей из-за дела Скрипаля, пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

          «Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями там, у нас просто не будет средств для помощи. С людьми происходят несчастные случаи. Они заболевают, и их нужно вывозить. Мы не предполагаем, что там (в России) произойдут какие-то крупные инциденты, но такие проблемы могут возникнуть», – заявил чиновник.

          Он добавил, что на фоне дипломатического скандала сотрудничество России и США по вопросу борьбы с терроризмом также замедлилось.

          «Любое большое спортивное событие, вне зависимости от того, в какой стране оно проходит, является целью (для террористов). Но теперь у нас меньше возможностей сотрудничать с россиянами, потому что они уменьшили число сотрудников, которые бы решали подобные вопросы, для Великобритании и США», – заявил чиновник.

          В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что основной целью некоторых западных стран стало принятие запрета на проведение чемпионата мира по футболу в России.

          В марте ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, власти Британии и Исландии приняли решение не посещать матчи чемпионата по футболу в России.

          Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.


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