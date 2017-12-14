Детеныш росомахи родился в Московском зоопарке

Детеныш росомахи родился в питомнике Московского зоопарка. Директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что в неволе детеныши росомахи рождаются довольно редко.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, сейчас малышу всего несколько недель, но об интересе к животному уже заявили несколько зарубежных зоопарков.

По словам ученых, новорожденный в будущем будет участвовать в Европейской программе по сохранению популяции исчезающих видов.

Как пояснила директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в неволе детеныши росомахи рождаются довольно редко.

«Эти животные не очень приветливы, в том числе и с сородичами. Даже в дикой природе они живут и охотятся в одиночестве, а образуют пары лишь раз в два года, чтобы обзавестись потомством», – сказала Акулова, уточнив, что в прошлый раз росомахи в Московском зоопарке рождались в 2015 году.



В настоящее время детеныш росомахи находится с матерью, которая кормит и охраняет его. Чтобы осмотреть малыша, ветеринарам и зоологам пришлось ненадолго отсадить ее в соседний вольер.



По прогнозам специалистов к лету новый обитатель зоопарка будет питаться самостоятельно.

Напомним, в августе 2017 года в Московском зоопарке появился первый за 30 лет бегемот.