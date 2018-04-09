Столтенберга встревожила модернизация российского ядерного оружия

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объяснил усиление ядерного сдерживания со стороны НАТО тем, что Россия модернизирует ядерное оружие.

Во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom) Столтенберг заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия». «После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным», – сказал он, передает РИА «Новости».

Генсек НАТО рассказал о необходимости поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за растущей мощи России.

«Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранило надежные и сильные возможности сдерживания и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников», – заключил Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса не стал называть конкретные страны, участвующие в программе совместных ядерных миссий НАТО, посоветовав задавшему этот вопрос студенту в американском Далласе самостоятельно «погуглить» эти данные в интернете.