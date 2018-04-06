Столтенберг отправил «погуглить» задавшего вопрос о ядерных миссиях НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса не стал называть конкретные страны, участвующие в программе совместных ядерных миссий НАТО, посоветовав задавшему этот вопрос студенту в американском Далласе самостоятельно «погуглить» эти данные в интернете.

«Практика разделения ядерных возможностей много лет существует в НАТО. Она означает, что у США есть оружие, а у других стран альянса есть средства доставки, например, самолеты. То есть разные страны вместе работают, чтобы обеспечить ядерный потенциал… Это не устарело, мы по-прежнему нуждаемся в этом», – заявил Йенс Столтенберг, сославшись на развитие и модернизацию своих ядерных сил рядом стран, в том числе Россией.

Он добавил, что не может «комментировать, какие страны являются частью договоренностей (в рамках этой программы)». «Вы можете сами «погуглить» и решить, доверяете ли вы этой информации или нет…», – сказал Столтенберг, после чего в зале раздался смех, передает РИА «Новости».

Запись выступления перед студентами университета в Далласе обнародована пресс-службой альянса. Генсек НАТО в настоящее время находится с визитом в США.

В четверг глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена линией США на снижение порога применения ядерного вооружения.

Министр также отметил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе и практика «совместных ядерных миссий» препятствуют ядерному разоружению. По его словам, в рамках этих миссий неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов. Как отмечал Лавров, всем должно быть понятно, «что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России».