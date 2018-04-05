Москву обеспокоило снижение США «ядерного порога»

Россия обеспокоена линией США на снижение порога применения ядерного вооружения, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«В сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла своей политики обеспечение военного превосходства и подрыв паритета. Наращиваются усилия по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны, накачивается потенциал и усиливается военная активность НАТО вблизи российских границ. Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, договороспособность США вызывает вопросы.



«Больше вопросов вызывает договороспособность США, особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности такие, как СВПД по иранской ядерной программе, решения ООН по ближневосточному урегулированию, декларация парижской конференции по климату, базовые принципы Всемирной торговой организации», – сказал Лавров, добавив, что «налицо тенденция к ревизионизму в мировых делах».

Глава МИД заявил также, что США хотят сохранять ситуацию управляемого хаоса для оправдания бессрочного военного присутствия на Ближнем Востоке.



«Создается устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранять на этом огромном геополитическом пространстве состояние управляемого хаоса, рассчитывая использовать его для того, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США в регионе, для продвижения своей односторонней повестки дня», – подытожил Лавров.